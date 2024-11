Masserano, cavallo in fuga finisce in un maneggio: ferita una donna (foto di repertorio)

È stata trasportata in ospedale la vercellese di 30 anni che, nella giornata di ieri, 14 novembre, è rimasta ferita in un incidente.

È successo a Masserano: stando alle prime ricostruzioni, effettuate dai Carabinieri, un cavallo sarebbe scappato da un recinto e avrebbe invaso la pista di un maneggio vicino.

Qui si stava allenando la donna, in sella al suo cavallo, quando all'improvviso sarebbe stata urtata dall'animale in fuga. Caduta a terra, avrebbe riportato una lussazione alla spalla. Il cavallo imbizzarrito è stato poi recuperato. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.