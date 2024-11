Black Friday 2024: Opportunità e trappole della giornata di shopping più attesa dell'anno

Negli ultimi anni, il Black Friday è diventato un fenomeno globale, espandendosi ben oltre i confini degli Stati Uniti e facendo il suo ingresso prepotente nei mercati europei e italiani. Originariamente nato come giornata di sconti post-festività del Ringraziamento, si è trasformato in un momento atteso da milioni di consumatori e una fonte di introiti cruciale per i commercianti. Il Black Friday, previsto quest'anno per il 29 novembre, segna l'inizio non ufficiale della stagione degli acquisti natalizi, con promozioni che spingono le persone a fare le prime compere per le feste.

Per i consumatori, il Black Friday è un'opportunità interessante per acquistare prodotti desiderati a prezzi scontati, ma anche una potenziale trappola. Non mancano, infatti, i casi di "finti sconti" e pratiche scorrette, in cui alcuni negozi aumentano i prezzi nelle settimane precedenti solo per poi applicare sconti apparenti. Una recente indagine di Altroconsumo ha rivelato che molti articoli scontati durante il Black Friday non sono realmente offerti a prezzi inferiori rispetto ad altri periodi dell'anno.





Inoltre, la spinta psicologica verso l'impulso d'acquisto può portare le persone a spendere più di quanto pianificato. Secondo uno studio, circa il 30% degli acquirenti afferma di essersi pentito di almeno un acquisto fatto durante il Black Friday. Per questo motivo, si consiglia di pianificare gli acquisti e confrontare i prezzi su più siti web o in diversi negozi, facendo attenzione alla reale convenienza degli acquisti.

Un aspetto che suscita crescenti preoccupazioni è l'impatto ambientale del Black Friday. La produzione e distribuzione massiccia di beni, spesso a basso costo, comporta un elevato consumo di risorse naturali, produzione di rifiuti ed emissioni di CO2. Numerose organizzazioni, come Greenpeace, denunciano da tempo l'impatto negativo di questo consumismo sfrenato e promuovono alternative come il "Green Friday", una giornata dedicata a scelte d'acquisto sostenibili. Alcuni brand hanno anche scelto di non partecipare al Black Friday, offrendo iniziative di riciclo o invitando i consumatori a ripensare i propri bisogni.

Il Black Friday 2024 si presenta come un'opportunità per fare acquisti a prezzi ridotti, ma richiede anche attenzione e senso critico. Da un lato, il consumatore può davvero trovare offerte vantaggiose, specialmente su prodotti tecnologici o beni durevoli, ma dall'altro, deve essere consapevole delle dinamiche del marketing e dei rischi legati all'acquisto impulsivo.