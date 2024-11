Valdilana, l'ex scuola di Pratrivero intitolata alla maestra Paola Tura

L'appartamento per l'autonomia delle persone diversamente abili a Valdilana funziona. Si trova nell'edificio che una volta ospitava l'ex scuola di Pratrivero. Sabato 9 novembre sarà intitolato l'alloggio alla memoria di Paola Tura. Una decisione non casuale.

Paola Tura era maestra della scuola di Pratrivero e si è spenta ad appena 48 anni nel 2006. Viene ricordata non solo per il suo impegno nell'ambito scolastico, ma anche per la sua generosità. Era attenta soprattutto alle persone fragili. Ha lasciato quindi un bel ricordo di sè e l'amministrazione comunale ha deciso di renderle omaggio. Sabato 9 novembre alle 11 ci sarà la cerimonia di intitolazione, la cittadinanza è invitata a partecipare.

"Ci sembrava giusto intitolare a suo nome un edificio in cui si stanno portando avanti progetti di inclusione e di educazione. Quel tipo di progetti in cui si è sempre impegnata sul territorio", spiega il sindaco di Valdilana Mario Carli.

Quando la scuola di Pratrivero venne chiusa, l'amministrazione di allora decise di cercare un progetto che potesse essere utile al territorio. Da qui l'idea di creare una struttura per le persone diversamente abili. Nel 2022 vennero inaugurati i nuovi spazi. Si tratta di un progetto in cui sono state coinvolte le famiglie del territorio con persone disabili a carico. Attualmente ospita cinque ospiti. Nello stesso edificio al piano terra è attiva l’Oasi del Benessere, un progetto dove gli utenti sono impegnati in attività e laboratori. E' una iniziativa realizzata con il contributo della Fondazione Zegna e investimenti regionali.

Completano la struttura una palestra e un ambulatorio di fisioterapia. Tra gli obiettivi del progetto anche quello di creare nella ex scuola di Pratrivero un centro di aggregazione e inclusione, infatti nelle stanze vengono svolti anche i corsi dell’università popolare e di ginnastica.