Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, tutte le iniziative dei Carabinieri

In occasione delle Celebrazioni per il “Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, da venerdì 1 novembre a lunedì 4 novembre, il Comando Provinciale Carabinieri di Biella ha allestito delle vetrine in due esercizi commerciali della città, nella storica via Italia e presso il Centro Commerciale “Gli Orsi”, esponendo una Grande Uniforme Speciale, un’uniforme del tipo in uso nelle missioni in teatri operativi esteri, oltre ad altri oggetti.

Nella giornata di sabato 2, inoltre, una pattuglia a piedi di Carabinieri in Uniforme di Rappresentanza ha presidiato la zona intrattenendosi con i cittadini, incuriositi dall’evento. Nelle serate del 3 e del 4 novembre, la caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri è stata illuminata con i colori del nostro tricolore, verde, bianco e rosso. Le celebrazioni sono culminate con la partecipazione alla cerimonia tenutasi nella mattinata di ieri al monumento ai caduti nel Parco Zumaglini, dove era schierato un Reparto interforze al Comando di un Ufficiale dell’Arma.

Una serie di iniziative volte ad avvicinare la popolazione, celebrare adeguatamente tale importante ricorrenza, e riflettere sul legane profondo che esiste tra il popolo italiano e le sue Forze Armate, custodi instancabili di pace e libertà.