Ener.bit: sensibilizzazione ed energia sostenibile, il campanile di Sala Biellese si tinge di rosa.

Ottimo il riscontro dei cittadini che, come racconta Massera, sono usciti di casa per osservare la novità: “La possibilità di cambiare colore ci permetterà di lanciare un messaggio alla cittadinanza e offrire campagne di sensibilizzazione, che mi stanno molto a cuore: Questo è il mese della lotta contro il tumore al seno e il nostro monumento si è tinto di rosa. Prossimamente ci sarà quello contro la violenza sulle donne, sulla dislessia, sull’endometriosi… e molte altre tematiche a cui vorremmo dar voce. Non si tratta di dare colore alla torre campanaria, ma un utile strumento per diffondere un pensiero a tutti coloro che stanno combattendo o che hanno combattuto. Grazie ad Ener.bit e ai miei cittadini per aver compreso questo gesto che proviene dal cuore”.