Medici della Polizia Penitenziaria, approvato il regolamento. Tuttolomondo: “Primo importante passo”

Nelle scorse settimane, il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del percorso di formazione iniziale della progressione in carriera, unito all'aggiornamento professionale, alla formazione specialistica e alla regolazione dell'attività libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del corpo di Polizia Penitenziaria.

Ne dà notizia, in una nota stampa, il SiNAPPe. Il regolamento è stato approvato, in esame definitivo, ed apre le porte alla carriera specifica per i medici di questa categoria, delineando requisiti, modalità di concorso e percorsi formativi dettagliati. Inoltre, il nuovo regolamento copre anche l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la gestione dell'attività libero professionale del personale medico del corpo.

“Restiamo in attesa che il testo entri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma è stata messa la prima pietra per un traguardo ambizioso – commenta il segretario nazionale del SiNAPPe Raffaele Tuttolomondo – Si tratta di un grande risultato che incentiva l'arrivo di nuove forze ma ancora insufficienti a fronte dei pensionamenti. Non si sono previsioni, al momento, di arrivi di medici a Biella. È ancora un discorso tutto in divenire. Un grazie è dovuto anche al sottosegretario Andrea Delmastro che si è interessato ad un tema di stretta attualità”.