Biella, inaugurata la nuova sede dell’Its Tam a Città Studi

È stata inaugurata venerdì pomeriggio la rinnovata sede dell’Its Tam Biella, che da quest’anno occupa anche il piano terreno di corso Pella 10. La cerimonia ha avuto una doppia valenza. Non solo perché sono stati consegnati i diplomi di Tecnico superiore dei corsi Processi Tessili, Maglieria e Confezione, e Sviluppo del Prodotto Tessile (con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo) ai 60 studenti che hanno completato il loro percorso formativo, ma perché con il taglio del nastro è stata intitolata a Franco Rigola, promotore e primo presidente dell’Istituto post diploma fino al 2017, l’aula magna della scuola. Un momento di commozione è stato condiviso dalla direttrice Silvia Moglia con la sua vedova, Tullia Ramella Votta, quando sono stati mostrati alcuni spezzoni di vecchie interviste. Al termine dell’evento, la signora ha poi scoperto la targa posta all’ingresso della sala.

Realizzata grazie ai Fondi Pnrr, la nuova ala del Tam si completa con i laboratori di Magnonevolo, anch’essi ampliati, dove i ragazzi svolgono le attività pratiche grazie a macchinari di ultima generazione. È stato il presidente della Fondazione Its Tam Pierfrancesco Corcione ad aprire i lavori illustrando con una punta di orgoglio il traguardo raggiunto dall’istituto post diploma che ha sede a Città Studi: “Il Tam ha da sempre una responsabilità. Dobbiamo dedicarci ai nostri "clienti" che sono gli studenti e le nostre aziende. Abbiamo speso 7 milioni del Pnrr per le sedi di Biella, Magnonevolo e Valenza, attrezzandole con strumenti e macchinari all’avanguardia. Orientiamo i programmi tutti gli anni in base alle necessità delle imprese e del futuro del Made in Italy. Ma, come presidente, sento il dovere di chiedere uno sforzo da parte degli imprenditori: è venuto il momento di accogliere i giovani con stipendi adeguati e commisurati alle esigenze di oggi”.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle istituzioni e delle autorità cittadine. Vi hanno preso parte i rappresentati dell’Unione Industriale che in stretta collaborazione con l’Its ospitano gli stage durante il biennio e arruolano nelle loro aziende i nuovi talenti del comparto tessile, abbigliamento e moda. Non è mancata la presenta della vicepresidente della Regione, Elena Chiorino. L’Its Tam, nato nel 2011 per volere della Regione Piemonte e del Ministero dell’Istruzione con l’appoggio concreto degli stessi imprenditori, ha da sempre l’obiettivo di garantire il futuro del Made in Italy preparando figure altamente qualificate. Nel corso dei 13 anni di attività ha ormai diplomato oltre 420 giovani che nel 93 per cento dei casi hanno trovato lavoro nell’arco di un anno dalla conclusione del percorso formativo. Oltre ai piani di studio concordati con le imprese del territorio secondo il fabbisogno occupazionale (1800 ore di cui un terzo trascorso in reparto) la scuola si affida a professionisti del settore con comprovate competenze di settore e a insegnanti che provengono direttamente dalle aziende per garantire una formazione completa e completamente gratuita che abbraccia tutta la filiera tessile.

Da quest’anno è stato inoltre avviato, in collaborazione con l’Università di Torino, il corso di Management dei processi tessili con curvatura amministrativa grazie alla collaborazione della Saa, la Scuola di Amministrazione aziendale. Ai corsi della sede di Biella dedicati al tessile, nel 2022 a Valenza, nel distretto del gioiello per eccellenza è stata affiancata una seconda sede, il Gem-Gioielleria Educazione Moda, che propone percorsi di oreficeria e gemmologia. Quest’anno sono usciti i primi diplomati. A Biella con l’ampliamento dei locali, che hanno permesso di aggiungere alle 7 aule già presenti al secondo piano, 2 aule multimediali, una biblioteca, una sala riunioni, la già citata aula magna e nuovi uffici amministrativi, il Tam di Biella si prepara ad accogliere gli studenti del nuovo biennio 2024-2026, le cui lezioni avranno inizio il prossimo 28 ottobre.