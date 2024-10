Calcio, cambio in panchina: Virga è il nuovo allenatore della Fulgor Chiavazzese RV

Cambio in panchina alla Fulgor Chiavazzese RV. Lo comunica la stessa società in una nota stampa: “Si comunica che Costantino Iannacone non sarà più l’allenatore della Prima Squadra. Ringraziamo il tecnico per tutto il lavoro svolto dalla scorsa stagione ad oggi, sempre con professionalità e determinazione. La squadra verrà affidata a Valerio Virga, profilo giovane con una carriera da calciatore che non ha bisogno di presentazioni”.

Queste le prime parole del neotecnico blucremisi: “Conosco benissimo i presidenti e il direttore sportivo della società, in più molti giocatori con cui ho giocato. La squadra è molto forte e ho visto dei valori molto importanti; di fronte a occasioni come questa c’è poco da pensare. Sarà la mia prima esperienza vera e propria da allenatore, quindi cercherò di mettere la mia esperienza che ho avuto da calciatore e di trasmettere a loro la voglia. Ogni giocatore in questa squadra ha dei valori molto importanti magari qualcuno non li ha ancora espressi, cercheremo subito l’inversione di marcia”.