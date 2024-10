Soccorso Alpino, a Biella una mostra per onorare i suoi 70 anni di storia FOTO e VIDEO

Soccorso Alpino, a Biella una mostra per onorare i suoi 70 anni di storia (foto di Mauro Benedetti e Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Grande partecipazione e vivido interesse nell'atrio dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano per l'inaugurazione della mostra volta ad onorare i 70 anni di storia del Soccorso Alpino e Speleologico. Presenti autorità, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

A tagliare il nastro inaugurale Laura Rondolotto, la moglie di Martino Borrione, scomparso un anno fa in Nepal all'età di 74 anni. Per molto tempo, è stato, infatti, presidente dell'associazione Bi-Nepal, oltre che membro del Soccorso Alpino e componente del direttivo del CAI Biella. La rassegna rimarrà in esposizione dal 16 al 20 ottobre 2024, con ingresso è libero.

Di seguito le parole di Claudio Negro, il delegato provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico di Biella, con le immagini della cerimonia.