Autunno a Teatro all'insegna del buon umore, tanto pubblico a Ponderano

Sabato sera all’insegna del buon umore per la seconda serata di Autunno a Teatro presso il Polivalente di Ponderano. Sul palcoscenico sono saliti I Volti Anonimi di Torino, una delle compagnie più premiate e prestigiose del Piemonte, che hanno portato in scena una divertentissima commedia in due atti intitolata “Vittorio Levante in servizio ad ogni istante “, che ha riscosso un grande successo tra il pubblico.

Prossimo appuntamento con Autunno a Teatro sabato prossimo con la compagnia partenopea “I Masaniello “, una delle poche a livello nazionale, che porteranno la commedia “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo.