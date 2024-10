Rumori insoliti provenienti dall’auto: come identificarli e risolverli?

Cerchi di ignorarli, alzi il volume della musica o pensi che sia un problema passeggero - ma quegli strani rumori mentre sei al volante sono sempre lì. Non capita solo a te: ogni automobilista, prima o poi, si trova a fare i conti con rumori insoliti provenienti dalla propria vettura e ignorarli può portare a problemi più seri e costosi. In particolare, se guidi una vettura come la Lancia Y - specialmente nelle strade strette, come quelle di Biella - potrebbe esserti utile conoscere i segnali da non sottovalutare per mantenere l’auto in buone condizioni. Vediamo quali sono nella nostra guida.

I principali rumori da monitorare

I rumori provenienti da un'auto possono variare molto e spaziare dai semplici fastidi ai veri e propri segnali di guasto. Secondo firststop.it, sulle cause dei rumori delle auto tra i segnali più comuni troviamo:

Fischio durante la guida : questo suono potrebbe provenire dai freni o dalle ruote anteriori, ed è spesso dovuto all’usura delle pastiglie dei freni. In questi casi il rumore potrebbe intensificarsi se il disco del freno è danneggiato o necessita di lubrificazione.

: questo suono potrebbe provenire dai freni o dalle ruote anteriori, ed è spesso dovuto all’usura delle pastiglie dei freni. In questi casi il rumore potrebbe intensificarsi se il disco del freno è danneggiato o necessita di lubrificazione. Rumore di ferraglia quando freni : indica che le pastiglie dei freni sono consumate e stanno raschiando il disco, o che parti del materiale di attrito si sono staccate. Quando lo senti è consigliabile far controllare il sistema frenante da un meccanico il prima possibile.

: indica che le pastiglie dei freni sono consumate e stanno raschiando il disco, o che parti del materiale di attrito si sono staccate. Quando lo senti è consigliabile far controllare il sistema frenante da un meccanico il prima possibile. Ticchettio dal motore: un ticchettio proveniente dalla parte superiore del motore potrebbe segnalare un problema alle valvole o alle punterie. Se il rumore scompare durante l’accelerazione è possibile che la causa siano le valvole di sfiato dell’albero.

La tua auto, tuttavia, potrebbe emettere rumori anche da spenta: in tal caso la causa principale dovrebbe essere la puleggia del tendicinghia, che andrebbe controllata ed eventualmente sostituita.

La marmitta: una possibile colpevole

Un’altra fonte comune di rumori insoliti è il sistema di scarico dell’auto. Il tubo di scarico, e in particolare la marmitta, svolge infatti un ruolo chiave nel ridurre la rumorosità del motore e nel depurare i gas emessi. E quando la marmitta è danneggiata i rumori possono intensificarsi notevolmente. Anche nella guida di AUTO DOC sui sintomi dello scarico dell’auto viene sottolineato come uno dei segnali più comuni di un guasto alla marmitta sia proprio l'aumento della rumorosità - soprattutto durante l’accelerazione.

Ad esempio, nel caso della marmitta della Lancia Y, se noti rumori eccessivi mentre guidi potrebbe significare che la marmitta è bucata o che il silenziatore è danneggiato. Guidare con una marmitta difettosa non solo compromette l'esperienza di guida, ma è anche essere illegale e nocivo per l’ambiente. Per questo è fondamentale controllare con prontezza la marmitta in caso di strani rumori: intervenire tempestivamente può evitare costose riparazioni e sanzioni.

I segnali di guasto al sistema di scarico

Oltre ai rumori, ci sono altri segnali che possono indicare un problema con il sistema di scarico della tua auto:

Fumo bianco o nero: se dal tubo di scarico fuoriesce fumo bianco potrebbe essere il segno di un malfunzionamento del catalizzatore. Il fumo nero, invece, sta spesso a indicare un eccesso di carburante non bruciato. Odore di carburante: se senti puzza di benzina all’interno o intorno alla vettura è probabile che ci sia una perdita nel collettore, o in un altro punto del sistema di scarico. Calo delle prestazioni del motore: un sistema di scarico inefficace può influire in maniera negativa anche sulle prestazioni del motore. Le conseguenze? Sensibile aumento del consumo di carburante e possibile perdita di potenza.

Vediamo ora cosa fare in presenza dei rumori o dei segnali che abbiamo elencato.

Interventi consigliati

Se senti rumori strani o noti uno dei segnali sopra elencati, il primo passo è portare la tua auto da un meccanico di fiducia per una diagnosi approfondita. Identificare tempestivamente un guasto al sistema di scarico o ai freni e risolverlo con prontezza può prevenire ulteriori danni e spese maggiori, oltre garantirti una guida più sicura.

Se guidi una Lancia Y, ad esempio, un controllo regolare della marmitta è essenziale - specialmente se percorri strade strette e a volte umide come quelle di città come Biella, dove le condizioni atmosferiche e le caratteristiche del sistema urbanistico possono accelerare l’usura delle componenti dell’auto.