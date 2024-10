Il Questore Delia Bucarelli socio onorario dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato FOTO

Il Questore della Provincia di Biella Delia Bucarelli ha ricevuto oggi, 12 ottobre, il diploma attestante la qualifica di socio onorario del direttivo provinciale dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

L'occasione è stata la riunione conviviale di autunno che ha visto a Sordevolo soci e simpatizzanti dell'Associazione. Il Questore, che è stato omaggiato dei libri della Passione di Sordevolo dal Presidente dell'Associazione Teatro Popolare, Stefano Rubin Pedrazzo, si e compiaciuto per l'attività e la vitalità del sodalizio con A.N.P.S. che collabora sul territorio anche con la Questura, la Prefettura e la Procura.

Una ottantina di convenuti tra cui il Ministro Gilberto Pichetto, sindaci, autorità religiose e politiche, professionisti, agenti in servizio o in quiescenza, familiari e simpatizzanti, si sono trovati a Pratovalle di Sordevolo ed hanno come sempre apprezzato la giornata organizzata dal direttivo dell'associazione.

Sono tante le competenze rappresentate dai soci, ognuno con una precisa peculiarità, che oltre a confrontarsi si rendono disponibili in associazione per aiutare i cittadini che spesso si rivolgono in sede per chiedere informazioni, consigli, aiuto.

Una realtà importante sul territorio, quella dell'A.N.P.S., animata da un direttivo sempre in azione per promuovere attività culturali, associative e di volontariato e una vitalità e un peso che attraggono trasmettendo serietà, affidabilità e concretezza d'intenti.

L'omaggio floreale alle signore ha concluso l'evento.