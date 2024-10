Cascina Oremo, Biella in festa per il primo anno

Grande festa e un fiume di emozioni sabato 5 ottobre a Cascina Oremo per il primo compleanno del polo inclusivo biellese. Cascina Oremo ha festeggiato con un evento aperto alla cittadinanza, al quale hanno partecipato più di 250 persone. Una mattinata in stile open day durante la quale bambini, giovani e famiglie hanno esplorato i quattro ambienti del centro e sperimentato le attività legate a sport, apprendimento e orientamento.

Consorzio delle cooperative sociali Il Filo da Tessere, Domus Laetitiae , Sportivamente, Tantintenti Onlus e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella hanno spento la prima candelina insieme ai più piccoli protagonisti della festa. Concluso con emozione un anno intenso, il team di Cascina Oremo è al lavoro per realizzare nuovi sogni e raggiungere tanti altri obiettivi, per le persone e con le persone.

Federica Collinetti, presidente del consorzio sociale “Il Filo da Tessere”, fa il punto della situazione dopo i primi 12 mesi di vita di Cascina Oremo: «Siamo felici di festeggiare il primo anno in Cascina Oremo. La risposta che ha dato la cittadinanza in questi mesi e l’entusiasmo con cui 6.500 persone hanno partecipato alle attività proposte sono fonte di gioia e ci danno l’energia e la spinta emotiva per proseguire con ancora più determinazione in questa avventura. Cascina Oremo è un sogno che continua a prendere forma passo dopo passo, attraverso le progettazioni dedicate ad apprendimento, sport e orientamento. Il laboratorio di Robotica Inclusiva e l’attivazione della Comunità Energetica Solidale sono solo due esempi della capacità generativa di questo luogo, che lavora e continuerà a lavorare per il benessere dei nostri giovani, dei ragazzi e delle ragazze che rappresentano il futuro di questo territorio. Questi primi eccellenti risultati ci motivano a investire nuove risorse e continuare la collaborazione con le oltre 170 organizzazioni che hanno deciso di investire sul futuro con noi, con l’obiettivo di rendere il Biellese un territorio inclusivo e innovativo. Un territorio che può svilupparsi grazie a un approccio legato alla sostenibilità integrata, in cui le dimensioni sociali, economiche e ambientali sono strettamente intrecciate».

Cascina Oremo è un progetto finanziato da Fondazione CR Biella e selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.