Al Fondo Edo Tempia c'è il corso antifumo d’autunno

Si sta formando in questi giorni il nuovo gruppo del corso antifumo del Fondo Edo Tempia. Le iscrizioni sono ancora aperte per entrare a farne parte e provare, con l’aiuto della struttura che compie quest’anno vent’anni di attività, a liberarsi dalle sigarette, un’impresa riuscita finora a circa seicento biellesi. Gli incontri sono completamente gratuiti grazie alle offerte dei donatori.

A guidarli pensano le psicologhe Paola Minacapelli e Cecilia Chiappo. La metodologia del corso è definita psico-educazionale perché si lavora su un doppio canale di azione: da un lato offre sostegno e informazioni legate al consumo e alla disassuefazione da tabacco. Dall’altro, stimola l’auto-mutuo-aiuto tra i partecipanti, favorendo la condivisione delle esperienze e in particolare delle difficoltà e dei successi. Si forma così un gruppo che può inoltre fungere da cassa di risonanza favorendo un rinforzo alla volontà di smettere, il confronto e la sfida per raggiungere il risultato.

«Condividere lo stesso obiettivo» dicono le psicologhe «è un potente mezzo di conoscenza e aiuta a cambiare il proprio comportamento». Per informazioni e prenotazioni è sufficiente telefonare al Fondo Edo Tempia allo 015.351830 oppure presentarsi agli sportelli della sede in via Malta 3, aperta dalle 8,30 alle 18 nei giorni feriali.