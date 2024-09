La 62a edizione di Filo chiude con un buon bilancio

La 62a edizione di Filo, Salone internazionale dei filati e delle fibre, si è chiusa oggi a Allianz MiCo Milano con buoni risultati. Nonostante una difficile congiuntura, i buyer hanno apprezzato le collezioni di alto valore proposte dagli espositori, che incorporano tutta la capacità innovativa e la ricerca di sostenibilità delle manifatture tessili italiane e straniere.

Il flusso dei buyer è stato costante nei due giorni di fiera ed è da sottolineare l’elevato numero di visitatori stranieri che hanno visitato l’edizione di settembre di Filo. Per quanto riguarda i buyer esteri, la ormai storica collaborazione tra Filo e Agenzia ICE ha permesso di organizzare una delegazione di buyer stranieri composta da trenta professionisti e giornalisti del settore in arrivo da Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Turchia, Cina, Danimarca, Corea del Sud. L’internalizzazione è anche il focus della collaborazione tra Filo e Regione Piemonte: grazie all’attività del Progetto Integrato di Filiera (PIF) Tessile della Regione Piemonte, finanziato dal P.R. FESR 2021-2027 e realizzato attraverso Ceipiemonte - l’Agenzia Regionale per l’Internazionalizzazione, alla 62a edizione di Filo è stata presente una delegazione di buyer, provenienti da Francia, Regno Unito, Irlanda, Austria, Canada, Tunisia.

Nel contesto della collaborazione tra Filo e Regione Piemonte, a conclusione della visita in fiera è stata poi organizzata una giornata di incontri b2b nel Biellese, che ha permesso al gruppo di buyer di approfondire la conoscenza dell’eccellenza produttiva del distretto tessile. Commenta Paolo Monfermoso, responsabile di Filo: “La 62a edizione si chiude con buoni risultati. Pur in un periodo non semplice per il rallentamento dei mercati internazionali, Filo ha confermato di essere un punto di riferimento per il settore, grazie a un approccio concreto basato sulla convinzione che le crisi si superano attraverso il lavoro, aumentando qualità e innovazione dei prodotti. Dalle opinioni raccolte fra gli espositori arrivano segnali positivi sul lavoro svolto nei due giorni di fiera, in quanto i professionisti del settore hanno la certezza di trovare a Filo collezioni di altissima qualità e servizi mirati a rendere più facili le collaborazioni e l’incontro di domanda e offerta di filati e materiali”.

Nel corso della 62a edizione di Filo, al centro dell’attenzione è stata la circolarità nel tessile. Ne ha parlato il Ministro dell’Ambiente – Gilberto Pichetto Fratin – nel suo video di saluto. E ne ha parlato con gli espositori Elena Chiorino, vicepresidente di Regione Piemonte, nella sua visita a Filo nel secondo giorno di fiera. Di circolarità si è discusso, in particolare, nel corso della cerimonia di inaugurazione, dal titolo “L’Innovazione Verde in Europa. Con il progetto RegioGreenTex, Biella e Prato portano le aziende verso il tessile del futuro”. Il progetto è stato illustrato in dettaglio da Paola Fonata (Project Manager di Città Studi – Pointex). Mentre nella tavola rotonda moderata da Alessandra Chiara Guffanti (Titolare Guffanti Concept Showroom) si sono ascoltate le testimonianze di quattro delle ventisei aziende che partecipano a RegioGreenTex, sotto il coordinamento dell’hub Biella-Prato con i cluster Po.in.tex (Biella) e Next Technology Tecnotessile (Prato).

Paolo Monfermoso sottolinea: “Abbiamo deciso di incentrare la cerimonia di apertura della 62 edizione di Filo un progetto europeo RegioGreenTex perché è improntato sulla collaborazione tra attori istituzionali di vario livello, centri di ricerca e mondo delle imprese. Infatti, fin dal lancio del nostro progetto di sostenibilità – FiloFlow - abbiamo sempre seguito un approccio al tema della sostenibilità e della circolarità che unisce pragmaticità e visione imprenditoriale rivolta all’innovazione. RegioGreenTex mostra che per affrontare le sfide pressanti di oggi e di domani è necessario un altro tassello: quello del “fare squadra” in modo concreto. È un punto di vista che Filo non solo condivide, ma promuove in tutte le sue attività, con azioni volte a rafforzare la filiera tessile”.

Conclude Monfermoso: “Anche Filo guarda al futuro e nel corso della 62 edizione abbiamo annunciato alcune novità. La prima è che l’edizione di Filo di febbraio 2025 si svolge in una sede nuova: negli spazi espositivi di FieraMilanoCity di viale Scarampo – Gate 3. La 63a edizione di Filo è in programma il 26 e 27 febbraio 2025 a FieraMilanoCity Viale Scarampo – Gate 3 (Eginardo) - Milano.