Un nuovo studio medico a Salussola, l'annuncio del sindaco: "Bellissimo traguardo"

In arrivo un nuovo studio medico a Salussola. L'inaugurazione sarà il prossimo 23 settembre. Ne dà notizia il Comune attraverso il sindaco Manuela Chioda: “L’amministrazione ha un'attenzione ed una sensibilità particolare per quanto riguarda il territorio e la creazione di servizi sempre più mirati alle necessità della popolazione. Grande orgoglio e sintonia con i servizi sanitari e sociali del territorio, con cui da anni si collabora per le varie necessità e per contenere e gestire la fragilità delle persone in difficoltà. Avere uno studio per la medicina di base è un bellissimo traguardo, un punto di ascolto decentrato e vicino alle famiglie vuol dire sicurezza e attenzione, con la collaborazione degli enti che già lavorano in questo senso, filtro tra ospedale e territorio. La nascita delle COT (centrale operativa territoriale) a supporto dei servizi sanitari già presenti sul territorio, il dialogo continuo con i professionisti della salute e con noi amministratori è un valore aggiunto di questa ASL e di Salussola”.

“Grande è stata la collaborazione della Farmacia di Salussola che fino ad ora ci ha supportato in questa attività e che ringrazio anche per il grande lavoro, la competenza e la disponibilità nei confronti delle esigenze del territorio e della popolazione che afferisce ad essa – prosegue - Ora abbiamo voluto crescere e rendere vivo ed attivo lo stabile comunale della frazione di Vigellio, è stato ristrutturato e adibito a studio medico, per tutti i medici di base che ne facciano richiesta. Credo che questo sia un inizio di un lungo percorso di collaborazione con i medici delle cure primarie fiore all’occhiello della sanità biellese perché preparati, competenti, disponibili. Un grande ringraziamento a tutti questi professionisti che rendono possibile la domiciliarità alle persone fragili e danno un supporto alle loro famiglie, i medici, gli infermieri di famiglia e comunità, le varie equipe che si spendono per Salussola per rendere le patologie croniche più facili da gestire a casa. Ringrazio i dirigenti ASL BI per credere nel territorio ed in questo nuovo modello di cura della cronicità, siamo partiti insieme tanti anni fa, insieme siamo cresciuti e questo traguardo è l’inizio di nuove sfide! Un doveroso grazie agli uffici comunali per la cura e la competenza tecnica dimostrata nella ristrutturazione dell’immobile, tutte le ditte che hanno reso possibile tutto questo insieme a noi amministratori”.