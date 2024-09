Clean Planet, a Biella una mattinata dedicata all'ambiente

Il 20 settembre è il World Cleanup Day, una giornata internazionale dedicata alla raccolta dei rifiuti dispersi nell’ambiente. In questa occasione, YGPT ha organizzato più giornate di cleanup in Europa e sarà presente anche a Biella.

L'appuntamento di Clean Planet Biella sarà sabato 21 settembre, dalle 10 alle 12, in piazza Vittorio Veneto, all'inizio di via Italia. “Iniziamo il nostro cleanup proprio a Biella – spiegano - Abbiamo scelto di svolgere una Cleanup Action in città proprio per dare un segno positivo di cura per l’ambiente e per ispirare altre persone a fare lo stesso. Consigliamo di indossare scarpe chiuse e di portare con voi dei guanti da giardinaggio o da lavoro. I sacchetti per la raccolta verranno forniti sul posto”.