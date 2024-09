Servizio Civile Digitale, anche a Vigliano nuove opportunità per giovani tra i 18 e i 28 anni

La tua età è compresa tra i 18 e i 28 anni? Vuoi prestare servizio civile digitale per un anno?

Il Servizio Civile Digitale è un'occasione per i giovani di sviluppare competenze fondamentali per il loro futuro professionale, avvicinandosi al mondo del lavoro attraverso un'esperienza pratica e formativa. I volontari e le volontarie non solo aiuteranno la cittadinanza a utilizzare meglio Internet e i servizi digitali, ma acquisiranno anche preziose competenze in ambito educativo, progettuale e comunicativo.

I progetti sono i seguenti: Cooperativa sociale Maria Cecilia di Biella; CISSABO (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziale del Biellese Orientale) di Cossato; Biblioteca Civica del Comune di Vigliano Biellese.

La presentazione delle candidature è fino alle 14 di giovedì 26 settembre per una durata di 12 mesi. Per info: 3662146994 (anche Whatsapp).