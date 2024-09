Coltivava marijuana in mansarda, 26enne biellese in manette

È stata un’operazione lampo quella condotta dagli uomini e donne della Squadra Mobile di Biella che, nel pomeriggio del 12 settembre, ha portato all’arresto di un giovane di anni 26 dedito all’attività di coltivazione di piante di marijuana all’interno della propria abitazione (mediante la creazione di una vera e propria serra nella mansarda).

Gli operatori intervenuti rinvenuto e sequestrato diversi etti di marijuana, una pianta di canapa indiana dall’altezza di circa 1.30 m, alcuni etti di sostanza di colore verde in parte in polvere (ricavata dalla lavorazione di infiorescenze e foglie di sostanza stupefacente di tipo marijuana), nonché la strumentazione necessaria alla successiva attività di spaccio: bilancino di precisione, una pressa in metallo destinata presumibilmente a compattare la lavorazione della sostanza e materiale per il confezionamento.

Nell’ottica di prevenire e reprimere questa tipologia di reati, sempre alta è l’attenzione degli operatori della Polizia di Stato.