Pettinengo per la rivalutazione urbana: il programma prende forma FOTO

In linea con le previsioni dell’amministrazione comunale, Pettinengo, un passo alla volta, pone le spunte sul programma elettorale. Come dichiarato in passato dal sindaco Giovanni Blumetti, l’ampia visione amministrativa include anche il decoro urbano: “Intendiamo rendere il paese un ambiente più vivace e accogliente per i cittadini: un luogo piacevole in cui poter vivere e beneficiare non solo della natura, ma anche dell’ambiente urbano”.

Nei giorni scorsi hanno preso piede i primi progetti, mentre altri sono già stati portati a termine, proprio come anticipato: la pensilina, un tempo di grigio cemento, accoglie oggi una veste variopinta; panchine riverniciate e molti altri progetti in corso d’opera e di valutazione.

A breve, inoltre, verranno conclusi i lavori per il rifacimento della nuova segnaletica orizzontale: “Non appena giungeranno al termine ci dedicheremo a quella verticale, sull’intera estensione comunale”.

Di seguito alcune immagini dei progressi, presso la frazione di Selve Marcone: