“Forse anche tra gli animali esiste la famiglia allargata!”: l’esperienza di Alberto VIDEO

Nei giorni scorsi un lettore, Alberto, ci ha segnalato un episodio che l’ha incuriosito, mentre si recava verso casa: “Stavo percorrendo la strada che da Ronco scende a Biella, ero quasi arrivato a Chiavazza e nelle ultime curve ho dovuto fermarmi: in mezzo alla strada ho trovato un bel gruppo di cinghiali che la mia dash cam ha registrato”.

Riguardando il video Alberto ha notato un particolare che gli era precedentemente sfuggito: “Il cinghiale adulto, fermo in mezzo alla strada, pare che abbia voluto bloccare apposta il traffico per far attraversare tutta la famiglia” un gesto che dimostra l’umanità, anche negli animali selvatici, che si prendono cura della prole e si accertano di non perdersi i piccoli dietro di sé.

“Ho contato infatti 10 piccoli e 3 adulti – conclude Alberto -, forse anche tra i cinghiali esiste la famiglia allargata!