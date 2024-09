"Il 2022 si può ripetere, prioritaria la costruzione di invasi", Marnati a Villanova ha incontrato rappresentanti del comparto risicolo

Nella mattina di oggi giovedì 5 settembre l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati nel municipio di Villanova Biellese ha incontrato alcuni amministratori dei distretti serviti dalla Roggia Marchesa, Roggia Madama e Mottalciata, per illustrare i contenuti dell’atto di indirizzo della Regione, in riferimento ai deflussi minimi vitali dei fiumi e dei torrenti, che costituisce una pronta risposta alle questioni sollevate recentemente dal comparto risicolo. Presenti, tra gli altri, anche Leonardo Gili, presidente Consorzio Baraggia, Gianni Bosio, presidente distretto irriguo Roggia Marchesa e il presidente dell'Ente Risi Natalia Bobba.

La necessità di nuovi invasi e le specifiche problematiche del territorio della Baraggia sono stati al centro dell'incontro.

"Il 2022 non è lontano, e l'emergenza d'acqua potrebbe essere ancora realtà - dichiara l'assessore Marnati - . Per questo è fondamentale stoccare l’acqua nel momento in cui si presentino nuove criticità, e non parlo solo del settore risicolo. Una soluzione? la diga in Valsessera, il cui progetto è già stato approvato in Regione, ora aspettiamo a vedere come si muove il Ministero".

Altro tema affrontato è stato quello dei fiumi: "Abbiamo messo a disposizione delle Province fondi per la riqualificazione e per la messa in sicurezza dei fiumi e di torrenti - continua l'assessore Marnati - , ma Biella non si è ancora mossa come dovrebbe, come invece hanno fatto altri territori. Spero che si sieda a tavolino con i Comuni per presentare dei progetti a questo proposito".