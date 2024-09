Biella, agente sequestrato in carcere. UIL PA: “A dura prova ordine e sicurezza”

Un gravissimo episodio di violenza ai danni di un poliziotto penitenziario si è consumato ieri presso la sezione ex art 32 R.E. della casa circondariale di Biella. Un detenuto approfittando di un momento di distrazione dell’agente di sezione ha aggredito quest’ultimo con un coltello rudimentale costringendolo ad aprire le celle degli altri reclusi.

A quanto scrive in una nota il segretario provinciale della UIL PA Polizia Penitenziaria Francesco Garieri, l’autore del gesto è un detenuto italiano giunto a Biella qualche mese fa da un istituto penitenziario della Liguria. “Lo stesso - continua il sindacalista - si trovava presso la sezione che ospita soggetti facinorosi proprio per le sue spiccate qualità di sobillatore. Solo grazie al sangue freddo dell’agente che è riuscito a svincolarsi dalla minaccia armata del delinquente e a dare l’allarme, il personale è riuscito a mettere in sicurezza il reparto evitando così conseguenze peggiori. Le gravi condizioni di carenza di organico, in particolare modo nei ruoli intermedi degli ispettori e dei sovrintendenti in cui versa l’istituto biellese, ha messo a dura prova, ancora una volta, la tenuta dell’ordine e della sicurezza”.

“UIL PA Polizia Penitenziaria - conclude il Segretario Provinciale - auspica che il provveditore regionale attivi provvedimenti esemplari nei confronti del detenuto. È altresì auspicabile che il collega coinvolto sia segnalato per una meritata ricompensa”.