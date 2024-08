Sala Biellese: A Gino Massera intitolata una piazza FOTO e VIDEO di Davide Finatti per newsbiella.it

Gino Massera, il “re dei torcetti", per 25 anni ha ricoperto la carica di Sindaco di Sala Biellese, ed è mancato a luglio del 2016 all’età di 96 anni.

A lui, questa mattina 31 agosto, è stata intitolata una piazza a coronamento di un progetto in cui ha creduto anche l'amministrazione precedente e portato a compimento dalla attuale amministrazione il cui Sindaco è proprio la nipote di Gino:

"Una giornata piena di emozioni - ha commentato Stefania Massera - con la presenza di tanta gente, tanti colleghi Sindaci, le autorità a cui vanno i miei ringraziamenti. Questo momento è importante per la nostra amministrazione e per quella precedente che ha sempre creduto in questo progetto"