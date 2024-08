Apertura Straordinaria con Visita Guidata della Mostra MARCO POLO L'IMPOSSIBILE

In occasione delle celebrazioni dei 700 anni della morte di Marco Polo l’Associazione StileLibero ha organizzato e curato l’esposizione MARCO POLO, L’IMPOSSIBILE. Una mostra di arte contemporanea, fotografie e video che raccontano il viaggio di Marco Polo come momento di incontro tra una straordinaria varietà di persone e culture. Il viaggiatore veneziano ha cercato un dialogo e un confronto in modo aperto e senza pregiudizi. Il suo sguardo è sorprendentemente moderno e non cessa di affascinare: per questo motivo abbiamo chiesto ad alcuni artisti di raccontare un viaggio che va oltre i nostri confini, che incontra culture extra europee e apre i nostri occhi alla meraviglia e all’inedito.

Artisti in mostra: BR1, Michela Cavagna, Colosimo e Bruni, Cocis Ferrari, Lorenzo Gnata, Giorgio Maria Griffa, Luciano Pivotto, Ye Wenlong, Zheng Xiaolin. Video installazione a cura di Beppe Anderi in collaborazione con Videoastolfosullaluna