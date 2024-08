Biella: Ci ha lasciato Fabrizio Mosca, figura storica del Comune di Biella

E’ mancato questa mattina dopo una lunga malattia all’ospedale di Biella Fabrizio Mosca, figura storica del Comune di Biella. Fabrizio per anni insieme a Grazia Leone ha costituito la coppia storica di centralisti che rispondevano al pubblico e a chi telefonava per mettersi in contatto con gli uffici pubblici. Soprannominato The Voice per la sua voce calda e profonda è stato sempre una risorsa preziosa per il Comune, non vi era contatto che non fosse in grado trovare grazie a una fitta rete di relazioni che nel corso degli anni aveva instaurato. Generoso e solare, sempre pronto alla battuta, è sempre stato un valido collaboratore di tutte le amministrazioni che si sono alternate a Palazzo Oropa che sapevano di trovare in Fabrizio un valido collaboratore.