Parco della Rovere, previsto l'abbattimento di 40 alberi malati

La relazione relativa a un controllo fitostatico eseguito nel mese di giugno sui 327 alberi collocati all’interno del Parco della Rovere in Viale Macallè a Biella, su 40 evidenziato condizioni fitosanitarie compromesse, determinandone dunque la necessità di abbatterli “nel minor tempo ragionevolmente possibile” per ragioni colturali o per ragioni di pubblica sicurezza.

Ritenuto di dover disporre l’abbattimento degli alberi con sollecitudine, al fine di evitare il rischio di possibili cedimenti e cadute rami in caso di ulteriore indugio e in caso di eventi meteorologici violenti, il Comune ha quindi disposto un programma di lavori che prevede la chiusura al pubblico del parco cittadino in alcune giornate.

In particolare, il Comune attraverso un'ordinanza ordina la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al Parco della Rovere in viale Macallè (ad esclusione degli addetti ai lavori al fine di procedere alle operazioni di abbattimento dei 40 alberi), il 19 AGOSTO, il 20 AGOSTO e il 21 AGOSTO 2024.