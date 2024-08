Roppolo, da Filarmonica e Banda un bel gesto per gli Amici dell'Ospedale

Nei giorni scorsi, il presidente del comitato Filarmonica Roppolo e la direttrice della banda di Roppolo hanno consegnato all'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella i fondi raccolti in occasione dei festeggiamenti dei 102 anni della banda.

La raccolta, pari a 525 euro, è frutto di piccoli donazioni da parte della popolazione. “E' un gesto significativo perchè sta a dimostrare la vicinanza della gente biellese all'associazione, in occasione della raccolta pro alta tecnologia a favore dell'Ospedale – spiegano dall'Associazione - E’ stato bello vedere tante persone lavorare insieme per un unico progetto, accomunati dalla volontà di fare per una buona causa: l’Ospedale è di tutti noi. La collaborazione è infatti il modo migliore per dare un aiuto concreto alla Comunità Biellese. Un ringraziamento speciale al consiglio direttivo della Banda di Roppolo e a tutti coloro che hanno creduto in questa buona causa”.