Calcio, a Cossato Cremonte e Mancin pronti a far valere il loro talento

Città di Cossato ha raggiunto l'accordo con il giocatore Martino Cremonte. “L'esterno mancino, dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per diversi mesi, è pronto a sfrecciare nuovamente sulla fascia e a dimostrare, ancora una volta le sue grandi qualità – spiegano i blues in una nota stampa - Confermatissimo in prima squadra, uno dei primi giovani prodotti dal nostro settore giovanile ad approdare nel calcio dei grandi. Il 2005 Alessandro Mancin che, nonostante la giovane età, vanta diverse presenze da titolare in prima squadra”.