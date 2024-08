Comune di Pettinengo: i primi passi della nuova amministrazione FOTO

A partire dalle ultime elezioni comunali del 2024, il Comune di Pettinengo ha accolto il cambio di guardia con l'elezione del nuovo sindaco, Giovanni Blumetti. La lista civica “Pettinengo, CambiaMenti in Comune” aveva illustrato un ricco programma che includeva ogni aspetto dell’amministrazione e oggi intende dimostrare che non si tratta solo di uno slogan.

Rispetto alla gestione precedente, Blumetti illustra la visione a medio e lungo termine: “Il nostro modello vuole puntare a un maggior coinvolgimento della comunità: informazione continua e accurata sull’utilizzo e la destinazione delle risorse pubbliche; occorre trasparenza. Il nostro obiettivo è di avvicinarci al cittadino e renderlo partecipe di ogni nostra decisione e di ogni passo avanti, coinvolgendolo nel processo decisionale”.

Per raggiungere il suo obiettivo il sindaco propone numerosi eventi, seminari, workshop e la stretta collaborazione con le associazioni che rappresentano un punto di contatto capillare con il territorio, sulla base dell’ABCD: “Ascolto, Benessere, Coinvolgimento e Dialogo”.

Quali sono i primi passi? Dalla manutenzione delle strade e gli investimenti sul decoro e sull'arredo urbano alle agevolazioni per le famiglie, dai piccoli interventi su tutto il territorio ai grandi investimenti per la valorizzazione dei maggiori luoghi di interesse.

Di seguito tutti gli interventi della nuova amministrazione:

Aula didattica all’aperto

Fra i primi progetti l’aula didattica permetterà a studenti e docenti di elementari e medie, oggi inserite nello stesso contesto, di trascorrere all’aperto le consuete ore di lezione: “Sarà pronta in primavera – dichiara il sindaco – Abbiamo stanziato circa 20mila euro per quest’opera e quando il bel tempo ci assisterà, gli studenti potranno beneficiare del contatto con la natura”.

Manutenzione, decoro e arredo urbano

Prosegue la manutenzione delle strade e dei numerosi sentieri che si sviluppano ampiamente nelle aree boschive, con la collaborazione dell’Associazione Pace Futuro; sostituzione dell’obsoleta segnaletica verticale e rifacimento di quella orizzontale.

A breve partirà l'intervento di sostituzione di tutti i cestini per la raccolta dei rifiuti che presto saranno adibiti alla raccolta differenziata: “Una volta effettuato l'ordine, partiremo con le principali piazze e luoghi di maggior affluenza, per poi dirigerci verso le aree limitrofe - continua Blumetti – L’amministrazione sta valutando di uniformare l’arredo urbano, con l’allestimento di fioriere. Inoltre, dipingeremo la pensilina situata nella via principale, per migliorare l’estetica nel complesso".

Prevista la sostituzione delle tavole panoramiche sbiadite dal tempo, come quelle situate presso la struttura conosciuta come “funivia”, il Piazzo, Sant’Eurosia e la Gava. “Cambiata la targa posta all’ingresso del municipio che, non più adeguata, riportava uno stemma ormai errato. Quella antica verrà restaurata e conservata all'interno del palazzo comunale”.

Le panchine di tutto il paese sono state riverniciate: “Per questo ringraziamo il cantoniere e tutto il gruppo di lavoro”.

Ulteriori interventi e progetti futuri

“In questi giorni la giunta delibererà la riduzione delle rette del micronido, che da 375 vorremmo ridurle di 100 euro, portandole a 275 mensili”.

In previsione numerosi progetti che – bandi e PNRR permettendo – verranno sviluppati nei prossimi mesi: “Stiamo lavorando per accogliere i fondi PNRR che ci permettano di creare la cucina interna dell’Istituto e rinnovare i locali della mensa”.

Fra i grandi progetti emerge l’anfiteatro che verrà situato sulla collina del Piazzo, che con un investimento di circa 120mila euro, potrebbe essere finanziato per il 90% dalla Regione Piemonte. Ma ulteriori dettagli giungeranno a breve: "Se verrà pubblicato il bando saremo pronti ad accoglierlo".

Il Comune di Pettinengo sta intraprendendo un percorso di rinnovamento e partecipazione attiva che intende sviluppare una cittadinanza coesa e informata: “Il nostro viaggio è appena iniziato – conclude il sindaco –, ma con l’impegno, l’aiuto e il supporto reciproco faremo del nostro nome il punto di forza, apportando migliorie e cambiamenti positivi a tutta la comunità”.