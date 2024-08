Garage in legno: tipi esistenti e costi

Il garage è fondamentale per parcheggiare l'automobile al coperto ed evitare che venga colpita dalle intemperie e dalle temperature estreme che si possono raggiungere all'esterno. Installa il tuo carport in legno prefabbricato in giardino, in cortile, sul vialetto e in ogni spazio di tua proprietà per avere finalmente un luogo riparato dove posteggiare i veicoli di tutta la famiglia.

Tipi di garage in legno

Quando si parla di garage prefabbricati veloci da installare , ci sono diversi modelli tra cui puoi trovare quello che fa al caso tuo, il tutto dipende dalle tue necessità naturalmente.

Non si può dire così a priori quale sia il miglior garage in legno poiché devi prendere in considerazione fattori quali lo spazio a tua disposizione, il tipo di veicolo, il numero di veicoli, la loro dimensione, il clima della zona dove abiti e via dicendo.

Una distinzione importante è quella tra garage veri e propri e tettoie. Infatti, esistono strutture chiuse dove parcheggiare l'automobile oppure delle semplici tettoie che forniscono protezione di tipo superiore per i tuoi veicoli. Se senti parlare di box auto, si fa riferimento a una struttura chiusa dove c’è giusto il posto per parcheggiare il veicolo. Invece, si parla di garage per indicare delle costruzioni che hanno uno scopo più ampio. Infatti, il garage può ospitare un'automobile ed essere usato anche come magazzino per l'attrezzatura invernale, per le biciclette, per gli attrezzi del fai da te e così via.

Per fare qualche esempio, se la tua famiglia ha più veicoli, è poco utile valutare un piccolo garage. Nel momento in cui hai un camper o una roulotte, è evidente che devi valutare una struttura che possa contenerli e proteggerli dalle intemperie.

Costo di un garage in legno

Dopo aver parlato a lungo dei garage in legno per la tua automobile, è comune porsi la domanda di quanto possa venire a costare. Ancora una volta, la risposta è: dipende! Il costo del garage in legno è legato a diversi fattori, a iniziare dal tipo di spessore delle assi. Tuttavia, tieni presente che un buon prodotto dovrebbe avere del legno con uno spessore di almeno 35 - 45 mm altrimenti ti ritrovi con una struttura poco solida e resistente.

Invece, se il legno è di spessore e di alta qualità, il tuo garage è destinato a durare a lungo senza rovinarsi per colpa delle intemperie. Se vuoi aumentare ancora di più la durata del tuo garage, ricorda di ricoprire il tetto in modo adeguato, magari con tegole o lamiera grecata in base al livello di piovosità durante la stagione autunnale e invernale.

A proposito di impermeabilità, un garage in legno dovrebbe poggiare sempre su una base in cemento non solo per limitare l'umidità che filtra dal terreno ma soprattutto per far sì che la struttura sia in grado di reggere il peso di un veicolo nel tempo. Per tale motivo, al costo del carport dovresti aggiungere quello per realizzare una base in cemento armato, se non ancora esistente.