Passeggiata dell'11 agosto 2024: un viaggio nella storia tra natura e cultura

Il prossimo 11 agosto 2024, un evento organizzato da Amici della lana con il sostegno di Fondazione CRB attende gli amanti della natura e della storia: una passeggiata con partenza dal Lanificio Botto a Miagliano alle ore 15:30 e arrivo alla casa natale di Pietro Micca a Sagliano Micca. Questo percorso, piacevole e non impegnativo, della durata di circa un'ora, offre un'occasione unica per immergersi nel fresco dei boschi e riscoprire le storie del passato. La passeggiata, a offerta libera, sul sentiero delle sirene, ovvero sugli antichi percorsi degli operai, attraversa luoghi di grande fascino e interesse storico:

• Villaggio Operaio: Un esempio di archeologia industriale che racconta la vita e il lavoro di un tempo.

• Lungo la Roggia: Un cammino che costeggia i corsi d'acqua, offrendo scorci di rara bellezza, il paesaggio naturale del torrente Cervo e il canale artificiale creato dai Poma, impiantato sulle basi di un canale medioevale.

• Bosco degli Gnomi: Un percorso suggestivo che incanta grandi e piccoli.

• Chiesetta della Trinità: di origine romanica un gioiellino della valle immerso nel verde, sospeso sul ponte con cascata del torrente Moresca prima di affluire nel Cervo, perfetto per una pausa meditativa.

• Boschi Ombrosi: Un tratto finale che conduce direttamente al centro del paese.

Per chi lo desidera, alle ore 14:30 sarà possibile visitare le esposizioni presenti al Lanificio Botto, grazie alla nostra operatrice della Rete Museale Biellese:

• La Fabbrica della Valle: Una nuova mostra che esplora la storia della Valle e della fabbrica

• Storie di Pecore e di Lana: Un viaggio nel mondo della lana creata grazie al progetto Woolscape sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nel 2023.

• IV B, una Classe, una Storia: L'ultima esposizione inaugurata a fine luglio, che offre uno sguardo sull’arte di un gruppo di studenti che hanno fatto della loro esperienza degli anni 70 un motivo di esplorazione e condivisione dell’arte.

L'arrivo alla casa natale di Pietro Micca è previsto per le ore 16:30, dove avrà luogo lo spettacolo a offerta libera organizzato da Storie di Piazza APS. Questa guida teatralizzata narrerà le vicende di due eroi: Pietro Micca: Il celebre soldato noto per il suo sacrificio durante l'assedio di Torino del 1706 e Giacomo Pasqual: Un eroe dimenticato, la cui storia merita di essere riscoperta e valorizzata. All’interno della narrazione teatrale verrà citato l’Ingegner Antonio Bertola di Muzzano con cui si creerà un collegamento ideale con la Rete Museale diffusa su tutto il territorio biellese.

Prenotazione passeggiata dell’ 11 agosto 2024 con partenza alle 15,30 dal Lanificio Botto al 351 8862836. Consigliate scarpe comode, da ginnastica o da trekking Questa passeggiata non è solo un'opportunità per godere delle bellezze naturali e architettoniche del territorio, ma anche un'occasione per riflettere sulle storie degli uomini e delle donne che hanno segnato la storia locale.