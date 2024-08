Dal Ministero al Comune di Sandigliano oltre 15 mila euro per gli studenti con disabilità

Al Comune di Sandigliano il Ministero dell'Interno ha assegnato 15.739,53 euro per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità .

Nel dettaglio, per l’anno 2023 €. 6.957,49, per l’anno 2024 €. 8.782,04 per la somma complessiva di euro 15.739,53.

Spetterà ora all'amministrazione valutare in che modo ripartire questa somma a titolo di contributo per gli oneri inerenti il trasporto scolastico. In particolare ne beneficeranno le famiglie di studenti disabili residenti nel territorio del Comune di Sandigliano e frequentanti il primo ciclo di studi (scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado), che attuino anche in proprio il servizio di trasporto scolastico di tali studenti.

Nelle prossime settimane il Responsabile del Servizio competente provvederà a pubblicare un avviso affinché le famiglie interessate possano presentare istanza per accedere alla misura, nonché l’adozione degli atti conseguenti.