Il futuro di Instagram? Per il CEO Adam Mosseri è nei video brevi

Instagram, come tutti gli utenti della rete sanno, è una piattaforma di social media incentrata principalmente sulla condivisione di foto e video. È stata lanciata nel 2010 da Mike Krieger e da Kevin Systrom, inizialmente come un'applicazione per sistemi iOS. Nel 2012, il servizio è stato acquistato da Facebook, adesso Meta, per una somma corrispondente a circa un miliardo di dollari.

Quale sarà il futuro di Instagram?

Attualmente, Instagram offre diverse funzionalità molto utilizzate, come i post, le storie e i reels. La piattaforma, inoltre, fornisce strumenti utili alle aziende, vedi le risposte automatiche su Direct – al riguardo suggeriamo l'approfondimento di Postpickr.com sui messaggi automatici di Instagram – che facilitano l'interazione con i clienti e migliorano l'efficienza nella gestione delle comunicazioni. Tuttavia, poiché i video brevi stanno diventando sempre più popolari, il futuro della piattaforma – e a vederla così è anche il CEO Adam Mosseri – sembra essere proprio in questa tipologia di contenuti.

Le dichiarazioni del CEO Adam Mosseri

La piattaforma social, sotto la guida proprio di Adam Mosseri, ha ribadito di recente il suo impegno nei confronti dei contenuti multimediali di breve durata, descrivendoli come perfetti per l'obiettivo di instaurare dei collegamenti tra le persone e di far scoprire loro nuovi interessi.

In un video diffuso qualche tempo fa, il CEO ha spiegato perché la piattaforma non punta sui contenuti lunghi, nonostante ci sia una possibilità, dal punto di vista tecnico, di caricare sul social video che abbiano una durata che arriva fino ad un'ora. Mosseri ha anche dato delle spiegazioni sul perché non si è riusciti a promuovere dei formati video più lunghi con l'app IGTV, che è stata successivamente chiusa e integrata con Instagram.

Adam Mosseri ha detto che, guardando un filmato di 10 o di 20 minuti, si vedono meno contenuti che arrivano da altre persone e quindi si interagisce di meno. Allo stesso tempo gli utenti in questo caso sono meno propensi a condividere i contenuti lunghi.

I filmati brevi rendono più semplice la condivisione e l'interazione tra gli utenti del social media, consentendo loro di scoprire dei nuovi interessi in maniera veloce e coinvolgente. La scelta di Instagram, secondo Mosseri, non vuol dire escludere del tutto i video più lunghi, ma è quella di non metterli tra gli elementi al centro del servizio.

La scelta precisa di Instagram

Dopo le dichiarazioni del CEO di Instagram, diversi utenti hanno commentato spiegando di non vedere positivamente questa scelta. Alcuni pensano che Instagram abbia aumentato intenzionalmente il ritmo dello scorrimento del feed per mantenere gli utenti per più tempo sulla piattaforma. Altri credono che l'approccio che l'azienda sta seguendo finirà con il promuovere soltanto contenuti multimediali con una bassa qualità.

Instagram, però, ha deciso di continuare a dare una certa priorità ai contenuti video che non durano molto tempo, per facilitare la scoperta di novità e i collegamenti tra gli utenti, anche per l'obiettivo che costituisce l'identità della piattaforma, quello di unire le persone.

È una scelta che farà discutere ancora, soprattutto nell'ambito di un contesto di servizi social che cambia continuamente. Per esempio, ci sono alcune piattaforme molto utilizzate, come TikTok, che investono sempre di più nei filmati con una maggiore durata.

La competizione tra questi servizi è molto forte e Instagram continua a puntare su una strategia ben precisa, facendo affidamento proprio sull'intenzione principale dell'applicazione, quella di riuscire a stabilire dei collegamenti tra gli utenti. Inoltre, Instagram punta sull'abilità di adattarsi ai nuovi trend, evitando però di perdere l'identità che contraddistingue questo servizio.

Mosseri, nel suo video, ha incoraggiato gli utenti a lasciare delle opinioni tra i commenti e si è avviata quindi una vera e propria discussione su ciò che succederà in futuro per i video sulla piattaforma e su quale ruolo il social media avrà in questo contesto.