Inflazione, la top ten delle città più care d’Italia: Biella la più virtuosa e Siena la più cara

Ci risiamo: ennesima classifica e questa volta è una qualità della vita che certifica come siamo un luogo in cui la deflazione la fa considerare come la città meno cara dell’Italia e saliamo sul podio come numeri uno benedetti dallo stellone italico. A sostenerlo è il sito del Wall Street Italia: a Biella la deflazione è pari allo -0,4% e si traduce nel maggiore risparmio, pari per una famiglia media a 93 euro su base annua.

Al lato opposto della piramide la città d’eccellenza per il Palio, e delle contrade Siena risulta invece la più cara (l’inflazione è del +2,6%).

Come sempre il bicchiere va guardato da due posizioni. Biella sicuramente è un luogo dove il potere d’acquisto è maggiore, ma dall’altro il valore delle cose è deprezzato, dipende sempre come lo vai a contestualizzare.

Se le classifiche ormai la fanno da padrone e sono articoli che fanno comunque discutere manco stessimo parlando dell’approdo alla Champions League di calcio con beni e prebende, forse dovremmo prendere un distacco da questo genere di riflessioni, certo gli indicatori sono importanti per definire la qualità o meno del posto ma poi come tutte le scienze non sono esatte e la soggettività di chi ci vive fa la differenza o no ?