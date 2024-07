ASL Biella, Guido Perlo è il nuovo Direttore della Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione

L’Azienda Sanitaria comunica che, a seguito dell’espletamento della procedura selettiva in cui è risultato vincitore, è stata pubblicata la deliberazione relativa all'affidamento dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione dell’ASL di Biella al Dott. Guido Perlo.

Classe 1965, nato a Torino, ha dedicato tutta la sua carriera professionale presso l’ASL di Biella nell’area dell’Emergenza: dal 1998 presso il Servizio 118 fino al 2008, quando è entrato a far parte dell’équipe medica in forza al reparto di Medicina e Chirurgia d’Urgenza e al Pronto Soccorso. Dal 2015 ha assunto il ruolo di Referente dell’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso fino al presente incarico.

Questo il commento del Dott. Guido Perlo: "Ringrazio innanzitutto i colleghi per i tanti messaggi di attestazione di affetto e stima, che sono per me motivo di gioia e grande soddisfazione. Consapevole dell’impegno che tale obiettivo presuppone, sono sicuro di poter contare sulla professionalità, sulle capacità e sulle competenze di tutto il personale della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Urgenza. Sono orgoglioso e entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso, rispetto al quale sento la necessità di prestare particolare attenzione sia in riferimento all’aspetto terapeutico, sia a quello umano e relazionale, per dare il mio contributo a sostegno dei malati e delle loro famiglie, nella gestione di un momento difficile e delicato come la malattia. Il mio obiettivo sarà quello di creare, in collaborazione con tutte le figure che operano nella Struttura e nel Dipartimento, un ambiente di cura sempre più efficiente e centrato sui bisogni dei pazienti".