Biella Corse, buoni risultati dal Golfo dell'Asinara e da Castiglione

Sono giunti entrambi al traguardo i due equipaggi Biella Corse che hanno gareggiato, questo fine settimana (29 e 30 giugno 2024), alla XXIX edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, gara valida per la Coppa Rally di Zona 10 e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna.

Il miglior risultato è stato ottenuto da Pierangelo Tasinato ed Ermes Bagolin, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Hanno concluso undicesimi di classe e di gruppo e al 12° posto assoluto. "E stata una bella esperienza" ha commentato il pilota al termine "anche se la gara non è stata facile. Abbiamo infatti corso su strade sporche e a tratti anche insidiose ... percorsi che qui da noi nemmeno te li farebbero fare! Comunque è andata bene e siamo ritornati soddisfatti".

Ce l'ha fatta anche il Presidente di Biella Corse, Alby Negri, che era in gara con la navigatrice Ornella Blanco Malerba su di una Renault New Twingo (gruppo RC5N, classe Rally5/R1) della Worldmotors Rally Team di Livorno Ferraris. Hanno chiuso al primo posto di classe, decimi di gruppo e al 41° posto della classifica assoluta ... ma la loro è un'esperienza che va proprio raccontata! "La nostra gara è stata un mezzo calvario" spiega Negri. "Eravamo un po' indietro perché avevamo preso una penalità e poi ci si è rotto l'interfono. Niente però in confronto a quello che ci è successo nell'ultima prova! Poco dopo il via, infatti, abbiamo stallonato uno pneumatico e così ci siamo fatti tutta la speciale praticamente su tre ruote, ai 50 all'ora! Quando poi, finalmente, siamo usciti dalla prova e ci siamo messi a cambiare la ruota ... ci siamo ritrovati con il cric che non funzionava! Per fortuna si è fermato un equipaggio che partiva dopo di noi, così, con il loro cric, siamo riusciti a cambiare la gomma e poi ad arrivare al traguardo. Cosa che per noi era importantissima per prendere i punti che ci servivano in ottica campionato!".

Buoni risultati anche per quasi tutti i "Biella Corse" in gara all'8° Rally di Castiglione Torinese, prova della Coppa Rally di Zona 1 che si è corsa domenica 30 giugno in Piemonte, sulle colline fra Torino e Asti. Il miglior risultato è stato ottenuto dai valdostani Patrich Chironi e Simone Millet che, con la loro Renault Clio Sport (gruppo RC4N, classe R3), hanno vinto la classe e chiuso al 6° posto di gruppo e al 29° assoluto. "Siamo felicissimi" ha commentato l'equipaggio al termine "perché con questo risultato abbiamo il punteggio che ci permetterà di andare a disputare la finalissima!". Bella gara anche per Christian Casadei e Loris Dublanc che, con la loro Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4) hanno chiuso sesti di classe, undicesimi di gruppo e al 40° posto assoluto. Ottimo poi l'esordio del "debuttante" Francesco Martinolich che, alla sua prima gara, ha chiuso sesto di classe, undicesimo assoluto e al 51° posto assoluto (e decimo nella classifica della categoria "Over 55"). Ha gareggiato con a fianco l'esperto navigatore Tiziano Pieri, su di una Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe RALLY 5). Quinto posto di classe e sedicesimo di gruppo per un altro debuttante nelle fila di Biella Corse, il cossatese Luca Colongo.

In gara con il navigatore Domenico Saltarella su di una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2) ha terminato la gara al 60° posto assoluto. Ottimo anche il Rally di Castiglione per un altro debuttante Biella Corse, Fabrizio Spagnolo che, affiancato da Ilvo Rosso su di una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe A5) ha chiuso secondo di classe, ventottesimo di gruppo e all'80° posto assoluto. "Sono felicissimo" ha commentato il pilota al termine "e voglio innanzitutto ringraziare il mio navigatore che con i suoi consigli, pur essendo io alla mia prima gara, mi ha fatto arrivare al termine con una coppa in mano!" Niente da fare invece per i valdostani Marcello Thiebat e Andrea Contratto costretti al ritiro al secondo controllo orario di Casalborgone per un problema alla loro Renault Clio Williams (gruppo RC5N, classe N3). Per quanto riguarda i navigatori Luca Pieri, che affiancava il pilota Massimo Marasso su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) ha chiuso decimo di classe e di gruppo e all'11° posto assoluto; mentre Marco Bevilacqua, che gareggiava con il pilota Fabrizio Babando su di una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4) ha chiuso quarto di classe, quinto di gruppo e al 24° posto della classifica assoluta.

In attesa del 37° Rally Lana, a cui prenderanno parte un buon numero di piloti e navigatori Biella Corse, un equipaggio della Scuderia, Paolo Tonanzi e Romualdo Faccio, parteciperà questo fine settimana, alla guida di una Opel Kadett GT/E del 1978, alla 16a edizione della Regolarità Turistica "Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia", in programma per la giornata di sabato 6 luglio con partenza e arrivo a Candelo (Biella).