Guida completa ai diversi tipi di portabici per auto: come scegliere il migliore per te

I portabici sono accessori essenziali per chi deve trasportare una bicicletta da un luogo all’altro e deve percorrere lunghe distanze. Consentono di “montarle” sull’auto ed evitare soluzioni raffazzonate, che possono mettere in pericolo i passeggeri e gli altri automobilisti.

Questi dispositivi negli ultimi anni sono diventati molto popolari non solo tra gli amanti del ciclismo e delle escursioni in mountain bike, ma anche tra i vacanzieri che desiderano portare con sé la loro bicicletta, anche per una semplice vacanza in tenda o camper . In questo modo è possibile avere a disposizione la propria fedele compagna a due ruote anche per delle escursioni a contatto con la natura e per godersi il centro cittadino della località che si sceglie per le vacanze.

Per questa ragione nelle prossime righe del nostro articolo cercheremo di aiutarti a capire quale potrebbe essere il miglior portabici che potrai scegliere in vista dell’estate, vedendo anche alcuni pratici consigli su come prendere la tua decisione di acquisto e alcune considerazioni relative alla sua installazione.

Perché utilizzare un portabici per la tua auto

Prima di analizzare le varie tipologie di portabici, e fornire consigli per l’acquisto, è bene fare il punto sui vantaggi connessi a questi interessanti accessori. Tra i principali troviamO:

Praticità : permettono di trasportare le biciclette in modo semplice e veloce. Non è necessario smontare le biciclette per farle entrare nell'auto, risparmiando tempo e fatica. Questo rende senza ombra di dubbio molto più semplice l’organizzazione della vacanza per chi vuole portare la bici con sé.

Sicurezza : sono progettati per mantenere le biciclette saldamente fissate durante il trasporto, riducendo il rischio di danni alle bici stesse e all'auto.

In questo modo biciclette non occupano spazio all'interno del veicolo, migliorando la visibilità e la sicurezza del guidatore.

A proposito di sicurezza, è anche molto importante che tu conosca la regolamentazione relativa all’installazione sulla tua auto e per questo motivo ti suggeriamo anche di dare un’occhiata alla Circolare protocollo del 6 settembre 2023 , dove troverai una serie di informazioni relative alla lunghezza rispetto alle proporzioni del veicolo, la larghezza e all’altezza del dispositivo che potrai installare sulla base del tuo veicolo.

Versatilità . Esistono diversi tipi di portabici adatti a varie esigenze e tipi di veicoli, come i portabici da tetto, posteriori, quelli creati appositamente per le ebike e da gancio traino. Questa varietà consente di scegliere il modello più adatto alle tue necessità, che si tratti di viaggi brevi o lunghi, di trasportare una o più biciclette , o di adattarsi a veicoli senza gancio traino.

Le tipologie di portabici con pro e contro

Analizziamo ora le varie tipologie di portabici, presentano le loro peculiarità, i vantaggi e gli svantaggi:

Portabici da tetto : Come suggerisce il nome, questa tipologia si monta sul tetto dell’auto. Dunque, non ostacola la visibilità posteriore né l'apertura del portellone, offrendo un grande vantaggio in termini di accessibilità e sicurezza durante la guida. Tuttavia, richiede uno sforzo fisico significativo per il posizionamento, specialmente se le biciclette sono pesanti. Inoltre, influisce negativamente sull'aerodinamica dell'auto, aumentando il consumo di carburante.

Tra i modelli migliori che potremmo suggerirti per il 2024 troviamo il Thule Freeride e il Menabo Pro Tour.

Portabici posteriore . Tipologia interessante, che si monta sul portellone posteriore dell'auto. Questo modello è molto facile da caricare, rendendo il processo di montaggio e smontaggio delle biciclette molto accessibile. D'altro canto, limita la visibilità posteriore del guidatore e può impedire l'uso del tergilunotto, il che potrebbe essere un problema in condizioni di pioggia o neve.

Anche qui Thule si distingue con il modello Outway, che ti consente, a seconda della tipologia scelta, di trasportare da 2 a 3 biciclette

I l portabici da gancio traino . Come suggerisce il nome, è montato sul gancio traino dell'auto. Questo tipo di dispositivo è particolarmente robusto e può trasportare più biciclette contemporaneamente. I modelli più performanti consentono di trasportare fino a quattro bici in una volta, o addirittura anche le ebike.

Chiaramente include normalmente le luci e il portatarga, in modo da metterti completamente in regola a fronte delle disposizioni previste dal Codice della Strada.

Al contempo richiede la presenza di un gancio traino e il suo peso aggiuntivo potrebbe incrementare leggermente i consumi della tua auto.

È l’ideale per i viaggi molto lunghi e per il trasporto di più biciclette o ebike, specialmente a fronte della sua stabilità e della sicurezza garantita alle tue biciclette.

Tra i modelli migliori che potresti scegliere se stai per partire per le vacanze ti consigliamo di valutare il Thule E-Flexy (per 2 bicilette, prezzo leggermente inferiore), il Thule VeloSpace, il Thule VeloCompact o il Thule EasyFold.

I fattori da considerare nella scelta

Per scegliere il miglior portabici per auto, è fondamentale considerare diversi fattori chiave che garantiscono non solo la compatibilità e la sicurezza, ma anche l'efficienza nell'uso quotidiano. Ecco alcuni elementi da valutare:

Compatibilità con il veicolo : Prima di tutto, assicurati che sia compatibile con il modello della tua auto. Verifica le specifiche del produttore per evitare problemi di montaggio e assicurarti che si adatti perfettamente senza danneggiare il veicolo. Alcuni modelli richiedono un gancio traino, mentre altri possono essere montati sul tetto o sul portellone posteriore​ come abbiamo visto in precedenza. Tipo di bicicletta : Considera il tipo di bici che intendi trasportare. Bici da corsa, mountain bike, e-bike e bici da bambino hanno pesi e dimensioni differenti. Ad esempio, le e-bike sono più pesanti e potrebbero necessitare di un modello con una capacità di carico maggiore, come ad esempio i portabici da gancio traino menzionati in precedenza. Inoltre, verifica se il portabici può ospitare il numero di biciclette che desideri trasportare​​. Frequenza d'uso : Se lo utilizzi frequentemente, scegli un modello che sia facile da montare e smontare. I portabici da gancio traino sono spesso più stabili e facili da usare rispetto ai modelli da tetto, ma possono essere più costosi. I portabici montati sul portellone posteriore sono una buona opzione per chi cerca un compromesso tra facilità di montaggio e costo​​. Budget : Infine, valuta il costo del portabici rispetto alle funzionalità offerte. I modelli di fascia alta, come quelli di Thule, offrono spesso una maggiore durabilità e caratteristiche avanzate come il bloccaggio antifurto e la facilità di carico e scarico. Tuttavia, ci sono anche opzioni più economiche che possono essere sufficienti per un uso occasionale. Ricorda che il prezzo non sempre è sinonimo di qualità, quindi confronta le caratteristiche e leggi le recensioni degli utenti prima di decidere​​.

Alcuni consigli pratici per l’installazione e il montaggio del tuo portabici

Per l'installazione e il montaggio del portabici sull'auto, è essenziale seguire alcuni consigli pratici per garantire sicurezza e conformità alle normative.

Prima di tutto, verifica che sia facile da montare e smontare. Modelli con sistemi di fissaggio semplici possono far risparmiare tempo e ridurre lo stress, soprattutto se deve essere rimosso frequentemente. Assicurati che tutte le componenti siano correttamente serrate e seguano le istruzioni del produttore per evitare danni al veicolo e garantire la stabilità durante il trasporto.

Per quanto riguarda la sicurezza, è cruciale che sia saldamente ancorato e che le biciclette siano fissate in modo sicuro. Controlla regolarmente i punti di ancoraggio e le cinghie di fissaggio per evitare allentamenti che potrebbero causare incidenti.

Verifica che non oscilli o si sposti durante il viaggio e, se necessario, utilizza accessori aggiuntivi come blocca ruote o cinghie di sicurezza supplementari.

Le normative italiane del Codice della Strada richiedono particolare attenzione. Secondo le recenti circolari del Ministero dei Trasporti, se il portabici copre la targa o i dispositivi luminosi, è obbligatorio effettuare il collaudo presso la Motorizzazione Civile (o l’officina specializzata che si è occupata del montaggio) e aggiornare la carta di circolazione.

In caso di mancato collaudo, le sanzioni possono essere severe, includendo multe significative e il ritiro del libretto di circolazione.

La lunghezza del portabici, incluse le bici, non deve superare 1,20 metri e l'altezza massima è fissata a 2,50 metri. Inoltre, la larghezza non deve eccedere quella del veicolo stesso, escludendo gli specchi retrovisori​​.

Per essere completamente in regola, assicurati che non interferisca con le luci posteriori e, se necessario, utilizza una targa ripetitrice. Alcuni modelli, specialmente quelli da gancio traino, richiedono ulteriori passaggi burocratici per essere conformi alle normative vigenti.