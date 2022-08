Camper o tenda? Tutti i consigli di Plein Air per vivere una perfetta vacanza fuori porta

La vacanza in tenda è avventurosa ed economica, mentre quella in camper è confortevole e permette spostamenti più rapidi: qual è, quindi, quella che fa più al caso nostro? Andiamo a scoprire insieme a Claudia di Plein Air, il negozio di outdoor di Biella, tutti i dettagli delle gite fuori porta realizzate in campeggio e in camper.

Partiamo dal campeggio: quello classico, di tipo “stanziale”, è ideale per le famiglie con bambini: la tenda, in questo caso, dovrà essere spaziosa e confortevole con un’ampia veranda abitabile che, in caso di pioggia o freddo, garantirà uno spazio abbastanza ampio per poter cucinare, mangiare e giocare. L’attrezzatura minima indispensabile per questa esperienza è composta da: materassino per dormire, sacco a pelo, tavolo con sedie ripiegabili, fornello per cucinare (ed eventualmente un mobiletto porta fornello), frigo termoelettrico e una torcia. Se il campeggio sarà al mare, si potrà inoltre portare un lettino (o sdraio) per prendere il sole, una borsa frigo da portare in spiaggia, i giochi per i bambini e tutto il necessario per la spiaggia.

Se si parla invece di un campeggio itinerante, ovvero con spostamenti in auto, la tenda scelta dovrà essere rapida da montare e smontare, ovvero senza uno spazio d’entrata abitabile. L’attrezzatura minima consigliabile è composta da materassino, sacco/letto, tavolo con sedie ripiegabili, fornello, set di pentole e piatti, e torcia. Se ci si sposta in bicicletta o a piedi esistono le tende chiamate “Lite”, ovvero super leggere e ultra compatte, rapide da montare, studiate appositamente per un campeggio itinerante. L’attrezzatura in questo caso sarà più tecnica: materassino e sacco a pelo leggeri e compatti da trasportare, fornelletti dal minimo ingombro, set di pentole essenziali e torcia frontale.

La vacanza in camper, invece, è tutto un altro mondo: l’attrezzatura tecnica indispensabile sarà ovviamente legata alla sicurezza e al monitoraggio del camper stesso, come: cavo per collegamento elettrico, tubo per caricare il serbatoio dell’acqua, cunei per livellare il mezzo, oscuranti interni o esterni per la cabina, detergenti e disgreganti per il wc e per le acque grigie.

Se si parla del classico camper – mansardato o semi integrale – dotato di parecchio spazio interno, oltre all’attrezzatura sopra elencata per l’esterno del camper, sarà necessario attrezzare anche l’interno: set di pentole salva spazio, piatti e bicchieri in melamina, sacco letto o letto pronto, tavolo per utilizzo esterno (con piano a doghe arrotolabile che occupa poco spazio oppure con il piano liscio) sedie, sgabelli o poltroncine relax, lettini per il sole e ombrelloni. Esistono delle tasche da appendere agli sportelli del gavone utili a riporre scarpe e vari oggetti.

Per quanto riguarda il camper puro – furgone attrezzato a camper – gli spazi interni saranno più limitati e, di conseguenza, sarà necessario prestare maggiore attenzione all’attrezzatura. Per chi volesse attrezzare in maniera più semplice il furgone, l’auto fuoristrada o il monovolume, esistono soluzioni utili che, abbinate al fai da te, aiutano ad organizzarsi la vacanza o il fine settimana: materassini auto gonfianti con uno spessore di 10 cm (molto comodi), taniche per l’acqua con relativo set di pompa elettrica 12 V e doccetta, frigo portatile a 12 e 220 V, verande da applicare al mezzo, portabici per portelloni e molto altro.

Una volta scelto lo strumento più adatto per il soggiorno della nostra vacanza, siamo pronti per stilare la nostra lista di attrezzatura necessaria. Il negozio Plein Air dispone di tutte le attrezzature indispensabili sopra citate, sia per camper che per campeggio, e Claudia è sempre a disposizione per accogliervi ed aiutarvi nella preparazione dei vostri zaini.

Plein Air è dotata di un’officina per camper specializzata in riparazione, manutenzione e installazione di accessori delle migliori marche. Prima di partire per un fine settimana o per l’intera vacanza, è caldamente consigliato un controllo per verificare con anticipo che tutte le utenze funzionino correttamente (frigorifero, stufa, fornello, boiler), soprattutto se il camper è fermo da parecchio tempo; questo per evitare che la vacanza tanto attesa o il fine settimana fuori porta vengano compromessi da piccoli incidenti. Un altro aspetto molto importante è la pulizia dell’impianto idrico: esistono prodotti che sanificano ed igienizzano tutto l’impianto dell’acqua potabile, eliminano il biofilm depositato nei tubi senza rovinare le guarnizioni e le membrane della pompa dell’acqua.

Il negozio si trova a Biella, in via Milano 96 (accanto ad IperGross) ed è aperto il lunedì (15:00-19:00), dal martedì al venerdì (9:00-12:30 e 15:00-19:00) ed il sabato (9:00-12:30 e 15:00-18:00). Chiuso la domenica.

Per informazioni: Tel. 015 23462

Sito: www.pleinairbiella.com/web/contatti

Pagina Facebook: www.facebook.com/pleinairbiella