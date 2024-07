Piemonte, agricoltori in piazza sotto il grattacielo della Regione: “Basta cinghiali”

“Basta cinghiali”: gli agricoltori piemontesi scendono in piazza a Torino, con un grande corteo e con i loro trattori, per denunciare l’emergenza cinghiali. Tra loro ci sarà, ovviamente, una folta delegazione di Coldiretti Vercelli-Biella.

L’appuntamento è per giovedì 4 luglio dalle 20.30 in piazza Piemonte, a Torino, sotto il grattacielo della Regione, punto di ritrovo di migliaia di agricoltori e allevatori provenienti da tutto il Piemonte per dire “Basta cinghiali” vista la situazione fuori controllo che sta provocando problemi sanitari, sociali, economici e ambientali. Oltre alla presenza di tutte le più alte cariche di Coldiretti Piemonte e di tutte le Federazioni provinciali, con Coldiretti Vercelli-Biella guidata dal Presidente Roberto Guerrini e dal Direttore Luciano Salvadori, ci sarà l’intera giunta regionale e la referente piemontese, Annagrazia Basile, insieme ad una delegazione di volontari, dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada.

Per l’occasione sarà allestita un’esposizione con le produzioni devastate e i prodotti messi a rischio dall’avanzata senza freni dei cinghiali e verrà divulgato il manifesto con le richieste alla Regione.