Al via l’attività del progetto di gemellaggio europeo CI.V.I.C.

Parte ufficialmente, con l’invito formale alla delegazione greca del Comune di Amfikleia – Elateia, l’attività del progetto di gemellaggio europeo CI.V.I.C. – EnhanCIng good local goVernance for solIdarity and inClusion (Ref. n. 101150770), finanziato dal programma della Commissione Europea CERV – Citizens, Equality, Rights and Values 2021-2027, bando CERV-2023-CITIZENSTOWN-TT. Partner del progetto sono la Provincia di Biella, con il ruolo di Capofila, e il Comune di Amfikleia – Elateia, Comune della Grecia Centrale situato vicino al Monte Parnaso in un territorio ricco di mete interessanti (percorsi escursionistici, un comprensorio sciistico, un monastero, musei e scavi archeologici). Scopo dei progetti europei di gemellaggio finanziati dal programma CERV è quello di creare reti di enti e di persone, favorire lo scambio di buone pratiche e il confronto sui temi della solidarietà, delle pari opportunità e dell’inclusione, della collaborazione e della cittadinanza attiva. Le azioni del progetto constano di due eventi di gemellaggio, uno in Italia e uno in Grecia. Il Biellese sarà teatro dell’evento italiano che si terrà dal 26 al 29 settembre 2024. In quel periodo una delegazione greca sarà ospitata nel Biellese, parteciperà a incontri istituzionali (meeting, convegni) e visiterà alcuni siti di particolare interesse per i temi di progetto, oltre naturalmente a scoprire le bellezze, la cultura e i sapori del nostro territorio. A collaborare con la Provincia di Biella per l’organizzazione di queste quattro giornate c’è una ricca rete di Enti pubblici e privati che, attraverso la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa, si sono impegnati a fornire il loro apporto per la buona riuscita del progetto. Per quanto riguarda gli Enti pubblici sono coinvolti l’Unione Montana Valle Elvo e i Comuni di Benna, Borriana, Cerrione, Gaglianico, Graglia, Massazza, Muzzano, Occhieppo Superiore, Ronco Biellese, Valdilana, Verrone, Vigliano Biellese. Oltre a questi, hanno assicurato la loro collaborazione la Consigliera di Parità della Provincia di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, la Fondazione BIellezza e il GAL Montagne Biellesi. Tutta la cittadinanza sarà coinvolta dagli eventi di progetto, il cui programma di dettaglio è in fase di definizione, e la visita della delegazione greca sarà un’ottima occasione per porre le basi per futuri contatti e collaborazioni. Nel mese di novembre 2024 sarà invece una delegazione biellese a partecipare all’evento di gemellaggio ad Amfikleia – Elateia in Grecia. Si prospetta quindi per il Biellese un autunno ricco di iniziative di respiro internazionale con l’occasione di intrecciare rapporti di conoscenza, scambio e cooperazione con un altro Paese approcciandosi alle attività progettuali con un’ottica europea.