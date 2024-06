Ponderano, ecco la mostra fotografica con grigliata targate Pro Loco

Un fine mese molto impegnativo attende la Pro Loco di Ponderano. Sabato 29 giugno i volontari dovranno destreggiarsi in due eventi molto importanti tutti concentrati in una solo giorno: alle 17 nel nuovo parcheggio della Concordia in via Mazzini 26, (interno sede Pro Loco), verrà inaugurata la mostra fotografica curata personalmente dal segretario Guido Giachino dal titolo “Ponderanesi Ieri, un collage di 410 immagini, che racchiudono la vita in scatti dei nostri concittadini.

Un vero tuffo nel passato, dove potranno riaffiorare tantissimi ricordi sul tessuto sociale del nostro paese che parte dagli anni 40/50 fino ai giorni nostri. Figure note e non, immagini di feste, vecchie attività commerciali, ritrovi, gruppi e manifestazioni avvenute in passato, catalogate con molta cura e pazienza che hanno visto la partecipazione di un centinaio persone contribuendo all’iniziativa donando i loro ricordi familiari.

Ogni flash riporta alla mente un caleidoscopio di aneddoti ed emozioni, dalle foto in bianco e nero all’arrivo del colore, dal carretto del gelataio sino ai monopattini di oggi. Un libro a cielo aperto dove le parola d’ordine sono “aggregazione” e “amicizia” ma anche un messaggio sull’importanza di costudire e tramandare la memoria delle nostre radici e tradizioni.

A conclusione di questa bella inaugurazione, che sarà accessibile per un anno grazie alla concessione del Comune, presso il centro sociale, alle 20.30 si terrà un altro appuntamento immancabile per l’ associazione: la grigliata di inizio estate. Non mancherà l’aperitivo della Pro Loco, oltre a gli antipasti, preparati dalle abili mani delle cuoche che riescono sempre a stupire i partecipanti alle loro feste. Il ricavato della cena andrà in beneficienza al Progetto Una goccia per un Sorriso, che si adopera nell’acquisto di strumenti per il nostro ospedale.