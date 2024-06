Estrattore di succo: 5 buone ragioni per averne anche tu uno

Sono numerose le ragioni per cui oggi gli estrattori di succo si stanno velocemente diffondendo in tutte le cucine.

Ottenere il meglio dai vegetali

Trova e scegli il miglior frullatore perché si tratta dell’unico elettrodomestico che ti permette di avere il massimo dalla frutta e dalla verdura. Il particolare funzionamento di un estrattore di succo che trovi su Hurom.it consente il cosiddetto processo di estrazione a freddo che mantiene inalterati i preziosi nutrienti per il tuo organismo. Lo slow juicer produce ottimi succhi di frutta e verdura grazie al funzionamento a bassi giri della coclea che spinge delicatamente gli ingredienti verso il filtro per dividere la polpa dal succo.

La frutta e la verdura vengono spremute e non triturate, frullate e sminuzzate. Puoi notare da te che il risultato è un succo di frutta dal colore brillante, sinonimo di un prodotto con maggiore qualità.

Aiuta a consumare più frutta e verdura

Vale la pena acquistare il prima possibile un potente estrattore di succo poiché si tratta di un elettrodomestico che ti aiuta a consumare più frutta e verdura. A far bene, bisognerebbe consumare all'incirca cinque porzioni al giorno di vegetali ma spesso può essere difficile. Se anche tu non riesci a farlo tutti i giorni ma vorresti seguire una dieta più ricca di alimenti vegetali importantissimi per la salute, prova con lo slow juicer che può preparare ottimi succhi per colazione, merenda e non solo.

Silenzioso grazie al funzionamento a bassi giri e alla superiore qualità dei materiali, l'estrattore di succo diventa un ottimo alleato della salute e del benessere poiché ti aiuta ad aumentare la varietà di vegetali. Porta in tavola deliziosi succhi preparati con frutta e verdura di stagione come mele, ciliegie, zenzero, limone, pesche, sedano, spinaci, biete, pere, ravanelli, arance, cavolo nero, uva, carote, finocchi, cetrioli, anguria, kiwi, ananas, pomodori, zucchine, rucola che fanno bene alla salute.

Il primo a beneficiarne è il tuo intestino che migliora la regolarità grazie a un succo con un maggiore contenuto in fibre. Noti i benefici di una dieta più ricca di frutta e verdura grazie a pelle, unghie e capelli più belli. Inoltre, i vantaggi di una dieta vegetariana ricadono anche sulle ossa e sui muscoli ma soprattutto sul peso che cala.

Frulla non solo frutta e verdura

Quando si tratta di un estrattore di succo, sei di fronte a un potente elettrodomestico compatto che trova facilmente posto sul bancone della cucina in grado di ottenere succo anche da altri ingredienti oltre a ortaggi e frutta. Infatti, metti all'interno del tubo inseritore dello slow juicer anche erbe aromatiche, frutta secca, semi oleosi come quelli di chia, germogli tipo quelli di soia o crescione, radici, fiori freschi che vantano anch’essi ottime proprietà.

Sostituisce centrifughe, spremiagrumi, frullatori

Per via delle sue caratteristiche superiori, un buon estrattore di succo riesce a rimpiazzare altri elettrodomestici come vetuste centrifughe, spremiagrumi, frullatori. A prima vista possono sembrare apparecchi simili ma in realtà funzionano in modo diverso e non sono in grado di garantire i risultati di un potente slow juicer che è anche facile da pulire.