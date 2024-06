Comunali 2024, a Candelo prende forma il nuovo consiglio comunale: exploit di Minuzzo e Pizzoglio

Anche a Candelo prende forma il nuovo consiglio comunale. Al termine dello spoglio elettorale, ecco i consiglieri eletti che andranno a formare la maggioranza guidata dal sindaco Paolo Gelone: Selena Minuzzo è la più votata con 373 preferenze, seguita a ruota da Alberto Pizzoglio (223), Cristian Bonifacio (147), Michele Ansermino (109), Lorena Valla (84), Erika Vallera (71), Valeria Maffeo (63) e Sebastiano Marino (58).

La lista “Candelo per tutti” avrà 3 eletti in consiglio: oltre a Elettra Veronese, prenderanno posto Elena Ghirardelli (81) e Sergio Tosin (66). In minoranza, ci sarà anche Alessandro Pizzi di Candelo Oltre.