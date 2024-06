Settimane impegnative per Biella Boxing Club: i risultati degli atleti biellesi.

Non passa un fine settimana in cui la società Biellese, Boxing club Biella, non sia impegnata con i suoi agonisti in giro per l'Italia e lo scorso il Maestro Scaglione ha accompagnato sul quadrato due atleti ormai collaudati: Filippo Girardi, 66 kg e Lorenzo Rinaldi, 67,5 che hanno gareggiato in una bella riunione organizzata dalla pugilistica Stradella. Filippo opposto al pari peso Macaluso della Hage Boxe, ha condotto una buona prima ripresa che presagiva per un verdetto a suo favore, ma purtroppo, complici le scorrettezze dell'avversario ed una condotta di gara dell'arbitro, non è riuscito ad imprimere lo stesso ritmo ed efficacia negli altri due round. L’incontro si è concluso con la vittoria dell’avversario.

Lorenzo, opposto al forte Simone Fagone, pugile di punta della Hage Boxe dell'ex professionista Fabio Hage, ha presentato una boxe fatta di schivate e rientri di gran classe. Ottima prestazione per il futuro di questo ragazzo che sta dedicando anima e corpo alla Noble Art, purtroppo nonostante l'avversario abbia contrastato Lorenzo, i giudici sono stati davvero troppo casalinghi ed hanno assegnato la vittoria a Fagone. Il risultato è importante ma la prestazione ha la meglio ed i Tecnici Boxing Club si dichiarano soddisfatti della ripresa associativa degli ultimi anni.