Biella, un lettore: "Attenzione alle buche in via Coda"

Ho già scritto al Comune, ho mandato tutta la documentazione. In via Coda, all'altezza del civico 41, a Chiavazza c'è una situazione terribile, ci sono buche enormi nella carreggiata, è pericolosa da percorrere sia in auto che figuriamoci in moto.

A anche più giù, scendendo verso via Milano, non è da meno. Dove hanno scavato per mettere i servizi è tutto rotto e si sono tolti anche i cartelli di fare attenzione che erano stati messi.

E' possibile fare qualcosa?