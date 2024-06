Abito in strada Garella a Biella, come mio suocero, invalido al 100%. Siamo senza telefono fisso da più di 30 giorni. E' una situazione insostenibile soprattutto per gli anziani.

Nessuno ci ha detto nulla. Abbiamo fatto mille telefonate ma nessuno sa dirci niente. Pensiamo che ci sia un guasto perchè riguarda tutte le compagnie telefoniche, ma così non va bene, speriamo che qualcuno sappia darci delle spiegazioni e faccia qualcosa per riparare il guasto.