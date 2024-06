Termovalorizzatore Cavaglià, Circolo Tavo Burat: “Buone nuove dalla conferenza di servizi di oggi"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buone nuove.

Oggi, giovedì 13 giugno, in Provincia, si è svolta la Conferenza dei Servizi sul Termovalorizzatore di A2A a Cavaglià.

Hanno espresso parere negativo i Sindaci dei Comuni Interessati e la Provincia di Vercelli. Parere negativo anche dell'Organo Tecnico della Provincia di Biella giacché le integrazioni presentate in risposta ai tanti quesiti sono state ritenute lacunose, imprecise e fuorvianti. Su molte questioni è stato ritenuto impossibile proporre soluzioni correttive. Parere negativo anche sulla Variante automatica.

Il 25 giugno si terrà l'ultima CdS dove, salvo imprevisti, dovrebbe essere confermato tale esito.

A differenza di altre procedure VIA per il Termovalorizzatore l'OT-CT ha ben considerato - nei fatti - le osservazioni pervenute dai vari comitati, pur non citandole espressamente.

Per una volta l'impegno profuso sembra ripagato. Attendiamo con ottimismo il 25 giugno sperando nel definitivo stop a questo impianto."