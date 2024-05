Sembra il titolo di un romanzo.."Le strade di Chiavazza" ma è la situazione in cui versano le strade del rione: via Coda, via Novellino, via De Amicis, strada x Ronco (inizio)...buche pericolose sparse per il rione, che piene d'acqua non danno idea della profondità e molto pericolose per moto e bici oltre che causa di danni alle automobili.

Sono numerose le segnalazioni dei residenti che vorrebbero che Chiavazza non fosse abbandonata e che si ristabilisse la sicurezza delle vie.