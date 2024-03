Pasqua e Pasquetta: la tavola perfetta secondo Mosca1916

Tic toc, tic toc… il conto alla rovescia è partito e Pasqua è alle porte!

In questi giorni c’è chi si prepara a partire per un breve viaggio e chi ha già prenotato il ristorante per il tradizionale pranzo pasquale. La maggior parte degli italiani, però (3 famiglie su 4, secondo le ultime stime), trascorrerà la Pasqua in famiglia, a casa propria, di amici o parenti. Una scelta dettata dalle abitudini, dal desiderio di sedersi attorno al tavolo con gli affetti più cari, ma anche con un occhio al portafoglio: nonostante l’inflazione abbia rallentato, l’aumento dei prezzi ha colpito molti settori, dal cioccolato, che sconta i costi sempre maggiori del cacao, ai voli aerei fino ad alberghi e ristoranti.

Come ogni anno Mosca1916, gastronomia e macelleria nel cuore di Biella, è al servizio di chi desidera celebrare le feste pasquali in casa, abbinando la comodità del ristorante al tepore delle mura domestiche. Per Pasqua 2024 l’azienda biellese ha preparato un menu ricco e sfizioso che comprende piatti pronti o da cuocere per tutte le esigenze. È un menù molto vasto, per questo abbiamo chiesto di segnalarci alcuni piatti che, secondo loro, non possono mancare sulle vostre tavole. Un menù dentro il menù, insomma.





Partiamo dagli antipasti. Tra le tante proposte, irrinunciabili sono le squisite Tartare di Fassone piemontese con asparagi (la carne cruda con una marcia in più!) e una nuova versione dei Mosca pie: tortini di pasta sfoglia, ispirati alle celebri “pie” inglesi, ripieni con caciocavallo e salsiccia di produzione interna. Alla voce primi il premio praticità va alle Crespelle robiola e salmone e alle Lasagnette con ragù di coniglio: non sono solo deliziose, ma anche super comode, perchè per prepararle basta metterle in forno a 160º per 15/20 minuti. Voglia di secondi? Il consiglio è la Fesa alla fiamma, un particolare tipo di roastbeef dal sapore delicato e dalla consistenza soave, accompagnato da una salsa alle erbe profumate di primavera. Per chi invece desidera restare sul classico, le soluzioni sono la Tagliata pronta di fassone, morbida e succosa, oppure il Filetto di manzo al pepe verde, un piatto davvero intramontabile. E i dolci? Anche qui c’è ampia scelta, ma secondo Mosca196 la regina della tavola di Pasqua resta la Colomba, che viene offerta nella versione classica oppure al Moscato.





“E per Pasquetta cosa fai”? La domanda è d’obbligo in questo periodo. L’azienda di via San Filippo risponde con un impegno sulla qualità a 360 gradi. Nella bottega di Mosca1916 si possono ovviamente trovare tutte le specialità classiche per la grigliata, ma il consiglio è quello di provare gli Arrosticini di vitello da fare alla griglia, la risposta made in Biella alla celebre specialità abruzzese. Oppure le maestose Costate e tutte le altre preparazioni a base di fassone che si prestano benissimo alla cottura alla griglia. Infine, per un prodotto più facile ma di sicuro effetto, si può provare il M-Burger: un hamburger speciale, realizzato con 200 grammi di carne piemontese macinata e pressata manualmente, senza aggiunta di fibre, fecola di patate, acqua e conservanti.





Mosca 1916 è in via San Filippo 16 a Biella

Telefono 015 23181

https://www.facebook.com/mosca1916

https://www.instagram.com/mosca1916/